Xiaomi представила лампу со сроком службы 17 лет
Компания Xiaomi представила настольную лампу Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2, рассчитанную на срок службы до 17 лет. По данным производителя, устройство оснащено светодиодами с увеличенным ресурсом работы. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Модель предназначена для помещений площадью до 15 квадратных метров, что делает ее подходящей для спален и небольших домашних офисов. Яркость по сравнению с предыдущей версией увеличена на 27%. Общий световой поток составляет 12 700 люменов, а средняя освещенность в центральной зоне превышает 1 800 люкс при коэффициенте равномерности 1,04. В компании утверждают, что лампа практически не создает заметных теней от рук при работе за столом.
Лампа поддерживает автоматическую регулировку яркости на основе ИИ и способна определять присутствие человека. Управление возможно через приложение Mi Home, сенсорные элементы на корпусе и функции экосистемы Xiaomi Super AI.
Официальная цена новинки составляет 2 499 юаней (около 28 тыс. руб. по курсу на 3 марта 2026 года, – «Газета.Ru»).