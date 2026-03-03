Европа разрабатывает ответ SpaceX в классе сверхтяжелых ракет

Европа делает решительный шаг в освоении космоса с разработкой частично многоразового сверхтяжелого носителя RLV C5. Проект ведется Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и представляет собой новый подход к доставке больших грузов на орбиту с высокой эффективностью и меньшими затратами.

RLV C5 сочетает крылатую первую ступень из проекта SpaceLiner и одноразовую верхнюю ступень, оптимизированную для максимальной полезной нагрузки. Первая ступень возвращается через атмосферу, а в воздухе ее перехватывает дозвуковой самолет. Такой способ посадки экономит топливо, которое вместо маневров на посадку идет на выведение полезного груза. Работа опубликована в журнале CEAS Space Journal.

Впечатляющая эффективность

По расчетам DLR, до 74% стартовой массы RLV C5 может быть доставлено на орбиту в виде полезной нагрузки. Для сравнения, у полностью многоразовых сверхтяжелых ракет, подобных Starship компании SpaceX, этот показатель составляет примерно 40%. Легкая и частично многоразовая конструкция делает RLV C5 более экономичным решением для Европы, где пока нет инфраструктуры для полностью многоразовой ракеты.

RLV C5 использует жидкий водород и кислород, что дает более высокий удельный импульс по сравнению с метанокислородными двигателями Starship. Управляемый спуск крылатой ступени снижает нагрузку на конструкцию и позволяет сэкономить ресурсы для орбитальных маневров.

Стратегическое значение

Проект RLV C5 позволяет Европе получить независимый доступ к сверхтяжелым грузам, постепенно развивая технологии многоразовых носителей. Как отметил ведущий автор исследования Мориц Херберхольд:

«Частично многоразовая система иногда разумнее, чем стремление сразу к полной многоразовости».

Хотя Starship уже демонстрирует возможности многоразовой сверхтяжелой ракеты и задает стандарты мощности, RLV C5 предлагает более экономичный, технологически реалистичный и безопасный путь для Европы. Этот проект может стать ключевым шагом к самостоятельной космической инфраструктуре, подготовке к крупным миссиям и постепенному переходу к полностью многоразовым системам.