Российская «Арктика-М» передала 50 ТБ данных

Российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 1 за пять лет работы передал 50 терабайтов данных. Об этом в Telegram сообщает компания «Российские космические системы» (РКС).

Находящийся на высокоэллиптической орбите с удалением в апогее до 40 тысяч километров космический аппарат предназначен для отслеживания погодных и климатических явлений в северных широтах, включая Северный морской путь.

Наблюдения «Арктика-М» № 1 ведет, как заметил руководитель сектора системного проектирования и информационного сопровождения многозональных сканирующих устройств РКС Александр Зайцев, при помощи пары многозональных сканирующих устройства, которые передаю данные на Землю раз в четверть часа.

К 2031 году в дополнение к спутникам «Арктика-М» № 1 и № 2 на орбите должны находиться аппараты «Арктика-М» № 3 и № 4, над которыми работают к РКС.

В августе госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 2 за июль — первый месяц своей работы — выполнил более 500 съемок.

В январе Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» рассказал, что государственная информационная система «Арктика-М» может передавать информацию с одноименных метеорологических спутников до конечных потребителей за 10-12 минут.