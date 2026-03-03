Стало известно, почему древнейшие животные на земле не оставили окаменелостей

Международная группа исследователей уточнила время появления на Земле губок — одних из древнейших многоклеточных животных, обитающих в морях и океанах. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Долгое время ученые не могли прийти к единому мнению о происхождении этих организмов. Анализ ДНК современных губок и химические следы в древних породах указывали на то, что они возникли не менее 650 миллионов лет назад. Однако все современные губки имеют скелеты из микроскопических стекловидных структур — спикул, которые хорошо сохраняются в породах возрастом около 543 миллиона лет. В более древних отложениях спикулы отсутствуют, что ставило под сомнение раннюю датировку.

Чтобы разрешить противоречие, ученые проанализировали 133 гена в геномах современных и древних губок. Согласно их выводам, первые губки появились 600–615 миллионов лет назад. Компьютерное моделирование показало, что они были мягкотелыми и не имели минерализованных скелетов — именно поэтому спикулы не встречаются в породах того времени.

Еще одним открытием стало то, что в разных линиях губок спикулы возникали независимо и неоднократно на протяжении эволюции. Как пояснила исследователь Ана Риесго, современные скелеты губок могут выглядеть одинаково, но построены по-разному: одни состоят из кальцита, другие — из кремнезема, а в их формировании участвуют разные гены.

Новые данные опровергают гипотезу о том, что минерализованные спикулы были ключевым фактором эволюционного успеха губок на ранних этапах их истории.