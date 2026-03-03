Vivo представила планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5

На недавней выставке MWC Vivo представила не только флагманский смартфон Vivo X300 Ultra, но и планшет Vivo Pad 6 Pro. Стали известны его ключевые характеристики.

© Vivo

Устройство показали вместе с клавиатурой и стилусом. Рядом с устройством находилась карточка с характеристиками. В ней сказано, мол, планшет работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

По данным СМИ, Vivo Pad 6 Pro получит 13,2-дюймовый экран с частотой обновления до 144 Гц. Экран поддерживает 4K-разрешение. Планшет может быть оснащён основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 8 Мп. Ожидается аккумулятор ёмкостью около 13 000 мАч с быстрой зарядкой до 90 Вт.

Скорее всего, новинка скоро выйдет в Китае вместе с линейкой X300.