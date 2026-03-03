Сбер рассказал о внедрении бизнесом ИИ

Подавляющее большинство крупного российского бизнеса уже работает с искусственным интеллектом: 97% либо внедряют, либо планируют внедрение ИИ-решений. При этом только 26% из них имеют формализованную стратегию развития ИИ.

Об этом с отсылкой на результаты исследования Strategy Partners (дочерняя компания Сбера) заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы наблюдаем характерный парадокс: компании массово экспериментируют с генеративным ИИ, но большинство остается на уровне фрагментарных пилотов. Так, 97% крупных российский компаний уже внедряют либо планируют внедрять ИИ, но только каждая четвертая имеет стратегию развития этой технологии. Появление корпоративных платформ для создания ИИ-агентов, таких как GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес»), меняет правила игры. Теперь бизнес получил инструмент, который позволяет перейти от экспериментов к системному внедрению: с контролем доступа, управлением агентами и работой внутри корпоративного контура. И все это возможно с выбором конфигурации ― локальной, облачной или гибридной ― для бизнеса любого масштаба», — сказал Анатолий Попов.

При этом 79% крупных промышленных предприятий исключают использование в своих процессах публичных GenAI-сервисов из соображений безопасности данных. А 50% промышленных компаний готовы к внедрению GenAI в производственные процессы, 42% используют его в системах автоматизации. Компании, которые перешли к масштабному внедрению, фиксируют эффект: до 20% роста выпуска продукции, до 20% повышения производительности и до 15% оптимизации ресурсов.