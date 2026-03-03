В США число удалений приложения ChatGPT выросло на 295%

В США резко выросло число удалений мобильного приложения ChatGPT на 295% за один день после сообщения о том, что OpenAI подписала соглашение с Министерством обороны США. Для сравнения, типичный дневной уровень удалений приложения в течение последнего месяца составлял около 9%, сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет Sensor Tower.

Реакция аудитории отразилась и на динамике конкурента. Количество загрузок приложения Anthropic Claude в США увеличилось на 37% на следующий день после объявления OpenAI. Кроме того, загрузки выросли еще на 51% днем позже, после того как Anthropic заявила, что не будет сотрудничать с Пентагоном. Компания объяснила решение тем, что не смогла согласовать условия сделки из-за рисков использования ее алгоритмов для слежки за американцами или для полностью автономного оружия.

На фоне новостей о военном контракте OpenAI снизились и загрузки ChatGPT. Через день после объявления о партнерстве они сократились на 13%, еще через день — на 5%. При этом за сутки до публикации о сделке установки ChatGPT, напротив, выросли на 14% по сравнению с предыдущим днем.

Переток внимания проявился и в позициях приложений в App Store США. В минувшую субботу Claude поднялся на первое место среди бесплатных приложений и удерживал лидерство по состоянию на понедельник. За неделю приложение прибавило более 20 позиций в рейтинге.

Изменения заметны и в пользовательских оценках. В социальных сетях и отзывах число оценок ChatGPT на одну звезду выросло на 775%, а в воскресенье увеличилось еще на 100%. Количество пятизвездочных отзывов за тот же период сократилось на 50%.