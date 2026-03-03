Астрономы поделились новым фото межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), направляющийся к Юпитеру, сделал серию снимков межзвездной кометы 3I/ATLAS. Одно из изображений опубликовало Европейское космическое агентство (ESA), передает ESA.

© esa.int

На фотографии, сделанной с расстояния около 66 миллионов километров, видно ледяное ядро, окруженное газопылевым гало (комой), а также характерный хвост, подтверждающий классическую кометную природу объекта. На кадрах комета выглядит как яркая белая точка с вытянутым шлейфом. Детальные изображения также зафиксировали неровные края ядра — особенность, характерную для естественных космических тел.

С помощью камеры Janus зонд выполнил более 120 снимков. Помимо фотосъемки, JUICE задействовал еще пять научных приборов для анализа химического состава кометы. Полученные данные сейчас обрабатываются учеными.

