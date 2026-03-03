Apple использует собственные ИИ‑серверы лишь на 10%

Apple столкнулась с проблемой низкой загрузки собственной облачной платформы Private Cloud Compute, созданной для обработки ИИ‑запросов. Специализированные серверные мощности в среднем используются примерно на 10%, при этом часть закупленного оборудования остается невостребованной на складах, сообщает The Information.

Источники издания утверждают, что компания обсуждала с Google размещение новых моделей Siri на инфраструктуре партнера. Внутри Apple называют одной из причин фрагментацию технологических контуров: разные команды работают с изолированными стеками, из‑за чего ресурсы сложно оперативно перераспределять между задачами. Дополнительное давление оказывает финансовый блок, где недовольны ростом затрат на инфраструктуру и не готовы к многомиллиардным вложениям в ее перестройку.

Сдерживающим фактором остаются и технические ограничения. Модифицированные процессоры M2 Ultra, используемые в Private Cloud Compute, якобы не обеспечивают производительность, достаточную для эффективного запуска крупных языковых моделей, а обновления ПО требуют значительных усилий и времени. На фоне этого, а также с учетом сдержанного пользовательского интереса к функциям Apple Intelligence, внутри компании усиливаются сомнения в целесообразности дальнейшего масштабирования собственных дата‑центров.

Обращение к Google объясняют тем, что у корпорации уже накоплен практический опыт массового развертывания инфраструктуры под LLM в рамках проекта Gemini, тогда как Apple продолжает искать оптимальную конфигурацию собственной облачной платформы для ИИ‑нагрузок.