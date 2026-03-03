Экран нового смартфона Samsung может вызывать боль в глазах

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) Тарун Ватс пожаловался на боль и утомляемость глаз при длительном использовании смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. По его словам, причиной стала заметная зернистость изображения на экране устройства.

© Samsung

В публикации приведено сравнение дисплея Galaxy S26 Ultra с прошлогодним Galaxy S25 Ultra. На снимках видно, что у модели 2025 года шрифты отображаются более гладко, тогда как на новом устройстве заметна неоднородность пикселей. При этом на обоих смартфонах установлено одинаковое разрешение.

Отдельно отмечается, что в момент тестирования на Galaxy S26 Ultra был отключен «антишпионский» режим Privacy Display, что исключает влияние этой функции на качество изображения.

В комментариях к публикации появились аналогичные жалобы, однако большинство владельцев устройства сообщили, что их смартфоны работают корректно. Это может указывать либо на ограниченный характер проблемы, либо на различия между партиями устройств.

Эксперты предполагают, что причиной может быть программная ошибка в прошивке или особенностях калибровки дисплея. На момент публикации обновление, устраняющее проблему, не выпускалось.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 были представлены 25 февраля. Официальных комментариев со стороны производителя по поводу возможных проблем с экраном пока не было.