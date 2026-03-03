Сито помогло найти крошечные зубы древнейшего примата

Новые мельчайшие окаменелости Purgatorius — древнейшего из известных родственников всех приматов, включая человека, — были обнаружены южнее, чем встречались все предыдущие подобные находки. Описанное в Journal of Vertebrate Paleontology открытие дало науке массу важных сведений об эволюции.

Происхождение и ранняя биогеографическая история приматов — тема увлекательная, хоть и спорная. Древнейший архаичный примат Purgatorius, — это небольшое млекопитающее размером с землеройку, которое впервые появилось в Северной Америке сразу после вымирания динозавров, около 65,9 миллиона лет назад.

Хотя породы подходящего возраста, содержащие окаменелости, встречаются по всей Северной Америке, до сих пор это млекопитающее находили только на территории современных Монтаны и юго-запада Канады. Следующая группа архаичных приматов, включающая множество разнообразных родственников, известна на юго-западе США, но она датируется примерно двумя миллионами лет позже, что до недавнего времени оставалось загадкой.

Новые окаменелости — крошечные зубы пургаториуса — обнаружены в бассейне Денвера в Колорадо, в районе исследования Коррал-Блаффс.

«Это открытие помогает восполнить пробел в понимании географии и эволюции наших древнейших родственников-приматов», — доволен ведущий автор исследования Стивен Честер из Бруклинского колледжа и Городского университета Нью-Йорка.

О чем рассказала находка

«Наличие этих окаменелостей в Колорадо позволяет предположить, что архаичные приматы возникли на севере, а затем распространились на юг, диверсифицируясь вскоре после массового вымирания в конце мелового периода, — рассказывает палеонтолог. — Кости лодыжки Purgatorius указывают на его древесный образ жизни, поэтому мы изначально думали, что его отсутствие к югу от Монтаны может быть связано с масштабным уничтожением лесов после удара астероида 66 миллионов лет назад. Однако наши коллеги-палеоботаники предположили, что восстановление растений в Северной Америке шло быстро, что привело нас к мысли, что Purgatorius должен был обитать и в более южных регионах, и мы, скорее всего, недостаточно тщательно искали».

Методика поиска

В поисках неуловимых окаменелостей исследователи применили тщательную методику промывки осадочных пород через сита. В этом трудоемком занятии неоценимую помощь оказали студенты и волонтеры. В результате найдены бесчисленные окаменелости рыб, крокодиломорфов, черепах и, в конце концов, несколько крошечных зубов Purgatorius, которые могут уместиться на кончике младенческого пальца.

Ученые уверены, что им предстоят и новые находки, и новые открытия на основе уже обнаруженных окаменелостей: соавтор исследования Джордан Кроуэлл из Денверского музея природы и науки допускает, что зубы могли принадлежать более раннему виду Purgatorius.

«У этих образцов уникальное сочетание признаков по сравнению с известными видами Purgatorius, но мы ждем новых находок, чтобы определить, представляют ли эти окаменелости новый вид», — объясняет он.

Открытие подтвердило давнее предположение, что ареал пургаториуса был шире к югу, а их ископаемых останков не находили в силу ограничений традиционных методов сбора, которые позволяют находить только сравнительно крупные окаменелости.