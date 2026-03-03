Самые дешевые iPhone сравнили

У нового iPhone 17e есть пять крупных отличий от предшественника. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

2 марта Apple представила преемника iPhone 16e — модель 17e. В этой связи авторы медиа сравнили оба устройства. Несмотря на то, что внешне дешевые модели почти не отличаются друг от друга, новый аппарат получил защитное стекло Ceramic Shield 2, которое якобы имеет в три раза лучшую устойчивость к царапинам. Также гаджет вышел с новым чипом A19 — им оснащен и iPhone 17, вышедший прошлой осенью.

Модем C1 заменили на новый — C1X. По словам представителей Apple, он в два раза быстрее, чем прошлая модель. Камера на задней панели осталась прежней, она имеет разрешение 48 мегапикселей. Однако инженеры добавили новый режим портретной съемки с функциями фокусировки и управления глубиной резкости.

Важным апгрейдом назвали накопитель, который в базе имеет 256 гигабайт памяти. Для сравнения, стартовая версия iPhone 16e имеет 128 гигабайт встроенной памяти. Также новый смартфон получил магнитную зарядку MagSafe с увеличенной мощностью до 15 ватт.

«В целом, iPhone 17e будет сложно конкурировать с iPhone 17, но он, безусловно, предлагает лучшее соотношение цены и качества по сравнению с iPhone 16e», — подытожили журналисты.

Ранее в России открыли предзаказы на iPhone 17e. Базовая модель устройства с 256 гигабайтами встроенной памяти будет стоить минимум 65 тысяч рублей.