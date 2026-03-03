Lenovo представила модульный ноутбук

На выставке Mobile World Congress 2026 компания Lenovo продемонстрировала концептуальный ноутбук Modular AI PC с изменяемой конструкцией нижней панели. Об этом сообщает iXBT.

Ключевая особенность устройства заключается в поддержке сменных модулей верхней части основания. Пользователь может установить классический блок с клавиатурой и тачпадом либо заменить его на полноразмерный второй дисплей.

Дополнительный экран можно использовать несколькими способами: установить вместо клавиатурного блока, закрепить на крышке или использовать отдельно благодаря встроенной подставке.

Кроме того, модульный подход реализован и в портах подключения — USB и HDMI выполнены в виде сменных блоков. Подключение осуществляется через фирменный разъем Magic Bay, а фиксация обеспечивается магнитной системой крепления.

Несмотря на статус концепта, на стенде был представлен полностью рабочий образец с процессором Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ.

Основной и модульный дисплеи идентичны: это 14-дюймовые OLED-панели с разрешением 3840 х 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Вес устройства составляет 1,15 кг в конфигурации с одним экраном и 1,41 кг при установке второго дисплея. Аккумулятор имеет емкость 33 Вт*ч, что выглядит скромным показателем для подобного устройства.