Физики вычислили срок существования развитых цивилизаций

Вселенная существует около 13 млрд лет, только в нашей галактике — сотни миллиардов звезд, многие с планетами в зоне обитаемости. По расчетам, разумная жизнь должна была возникнуть неоднократно. Однако сигналов, зондов или следов инопланетных технологий мы так и не обнаружили. Двое физиков из Технологического университета Шарифа в Тегеране — Сохраб Рахвар и Шахин Роухани — предложили новый взгляд на парадокс Ферми. Вместо вопроса «почему мы никого не нашли?» они задали другой: что говорит нам сама тишина? Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Ученые исходили из оптимистичного предположения, что разумная жизнь на планетах земного типа возникает относительно часто. Тогда при огромном числе таких миров в Млечном Пути должно было существовать множество технологических цивилизаций. Но если мы не видим их следов, возможно, их уже нет.

Галактика достаточно стара и «связана», чтобы долгоживущая цивилизация рано или поздно заявила о себе — радиосигналами, автоматическими зондами или масштабными инженерными проектами. Ничего подобного не обнаружено.

Авторы опирались на уравнение Дрейка — формулу, оценивающую число коммуницирующих цивилизаций, — и ввели важное ограничение, связанное с электромагнитной связью. Радиотелескопы слушают небо уже достаточно долго, чтобы «световой конус» Земли охватывал всю историю галактики примерно за последние 100 тысяч лет. Если в этот период в Млечном Пути существовала цивилизация, передававшая заметные сигналы, мы должны были бы их уловить.

Раз тишина сохраняется, исследователи сделали вывод: если разумная жизнь распространена, то технологические цивилизации, вероятно, живут недолго. По расчетам, средний срок их существования не превышает около 5 тысяч лет.

Это число поразительно мало: вся письменная история человечества укладывается в этот диапазон. Как технологическая цивилизация мы существуем всего около 200 лет — то есть находимся в начале потенциально самого уязвимого этапа.

Авторы перечисляют возможные угрозы: падения астероидов, супервулканы, климатические изменения, пандемии, ядерная война, неконтролируемый искусственный интеллект, опасные биотехнологии. История знает примеры исчезнувших цивилизаций — от Римской империи до майя и острова Пасхи. В глобализированном мире катастрофа может впервые стать по-настоящему планетарной.

При этом исследователи подчеркивают: 5 тысяч лет — не прогноз, а верхняя математическая граница, выведенная из парадокса Ферми. Возможны и другие объяснения тишины: цивилизации могут не хотеть общаться, мы можем быть одними из первых, а расстояния — слишком велики.

Тем не менее вывод заставляет задуматься: если галактика когда-то была населена разумными существами, многие из них могли не успеть «дотянуться» друг до друга. Остается открытым вопрос, к какой категории в итоге отнесет себя человечество.