Впервые cамолет соединили со спутником лазером на гигабитных скоростях

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело первую лазерную связь между самолетом и спутником на гигабитных скоростях. Успешный эксперимент стал важным шагом к покрытию широкополосным интернетом всей планеты, включая самые отдаленные ее уголки.

© ESA

Именно лазер сделает возможным будущее, где высокоскоростной интернет на борту самолетов, кораблей и даже в отдаленных уголках планеты будет включаться так же просто, как свет. Радиоволновой диапазон перегружен, кроме того, оптическая связь лучше защищена и позволяет передавать информацию гораздо быстрее.

В ходе испытательных полетов во французском Ниме лазерный терминал UltraAir от Airbus установил безошибочное соединение со спутником. За те несколько минут, что оно продолжалось, скорость трафика достигла впечатляющего показателя 2,6 гигабит в секунду. На такой скорости загрузка фильма в HD-качестве занимает считанные секунды.

«На другом конце провода» был спутник Alphasat TDP-1 на высоте 36 000 км над Землей. Обеспечить такую точность наведения с быстро движущегося летательного аппарата, да еще и с учетом помех от облачности и атмосферных явлений — нетривиальная инженерная задача.

«Установить лазерный контакт между подвижными объектами на таком расстоянии — технически очень сложно. Постоянное движение, вибрация платформы и атмосферные искажения требуют абсолютной точности наведения», — пояснил Франсуа Ломбар из Airbus Defense and Space.

Тем не менее, система отработала надежно на протяжении всего теста.

Эти разработки открывают перспективы, где пассажиры смогут пользоваться стабильным высокоскоростным интернетом во время перелетов, а люди на судах или автомобилях, пересекающих удаленные регионы, никогда не будут терять связь.