Эксперт объяснил, опасен ли взлом умной бытовой техники мошенниками

Вопрос безопасности устройств «умного дома» действительно существует, однако в публичном пространстве его нередко чрезмерно драматизируют. Теоретически мошенники могут получить доступ к роботам-пылесосам, умным чайникам, колонкам или другим устройствам, подключённым к домашней сети Wi-Fi.

Об этом предупредил в беседе с RT Андрей Рыбников, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

«Любая техника, имеющая сетевое подключение, потенциально может содержать уязвимости — особенно если производитель использует стандартные пароли или редко выпускает обновления прошивки. Однако важно понимать, что такие устройства крайне редко становятся самостоятельной целью атаки», — отметил он.

По словам специалиста, на практике злоумышленников почти никогда не интересует сам робот-пылесос или другая бытовая техника.

«Для них такие устройства представляют ценность прежде всего как возможная точка входа во внутреннюю сеть пользователя. Если устройство настроено небезопасно, например использует заводской пароль или устаревшее программное обеспечение, оно может использоваться как промежуточный узел для дальнейшего проникновения в домашнюю сеть», — считает собеседник RT.

Основной интерес злоумышленников связан с более ценными целями: персональными компьютерами, ноутбуками, смартфонами или сетевым оборудованием, добавил аналитик.

«Именно на этих устройствах обычно хранятся учётные записи, платёжные данные, рабочая информация и доступ к различным онлайн-сервисам. В этом контексте техника «умного дома» может выступать лишь дополнительным элементом инфраструктуры, который в случае неправильной настройки увеличивает поверхность потенциальной атаки», — рассказал Рыбников.

Поэтому ключевую роль играет не столько сама технология «умного дома», сколько соблюдение базовых правил цифровой безопасности, объяснил он.

«Большинство рисков возникает из-за простых ошибок конфигурации: использования стандартных паролей, отключённых обновлений или небезопасной настройки домашнего маршрутизатора», — подчеркнул эксперт.

После покупки любого «умного» устройства рекомендуется сразу изменить заводской пароль на уникальный, предупредил Рыбников.

«Не следует отключать автоматические обновления программного обеспечения, если они предусмотрены производителем. Дополнительной мерой безопасности может стать создание отдельной Wi-Fi-сети для устройств «умного дома», чтобы они не имели прямого доступа к основным устройствам пользователя — компьютерам и смартфонам», — посоветовал собеседник RT.

Ранее россиянам разъяснили, представляют ли умные колонки угрозу частной жизни.