ИИ в WhatsApp* получил функцию организации диалогов

В свежей бета-версии WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) для Android (2.26.9.4) появилась новая функция с участием Meta AI. Теперь пользователи могут структурировать диалоги с ИИ: каждый новый промпт запускает отдельную «ветку» общения.

По данным WABetaInfo, часть бета-тестеров уже видит изменения. Формально каждая сессия с Meta AI считается самостоятельным разговором: информация из одной ветки не переносится автоматически в другую. Это должно упростить навигацию и помочь отслеживать, где именно обсуждалась та или иная тема.

При этом все диалоги с ИИ по-прежнему отображаются в едином интерфейсе. Более того, память у Meta AI остаётся общей для всех веток, если пользователь специально не отключит её в настройках контакта. То есть ИИ всё равно может учитывать предыдущие взаимодействия.

Функция выглядит удобной для тех, кто активно использует ИИ для поиска информации, генерации текстов или планирования. Но вместе с удобством возникают и вопросы о конфиденциальности.

Сообщения, отправленные Meta AI, обрабатываются на серверах компании, в отличие от обычных пользовательских чатов со сквозным шифрованием. Это значит, что переписка с ИИ выходит за рамки стандартной модели «сквозного» шифрования WhatsApp.

Пользователи могут делиться важной информацией (от личных данных до финансовых или медицинских деталей) не всегда задумываясь, как долго такие данные хранятся и как именно используются. В ЕС регуляторы уже обращали внимание на то, что некоторые сценарии обработки ИИ-данных требуют отдельного согласия.

Кроме того, Meta ранее подвергалась критике за практики обучения своих моделей. В официальных материалах компания отмечала, что взаимодействие с генеративными ИИ-инструментами может использоваться для персонализации контента и рекламы. Отказаться от такого использования данных нельзя.

В компании заявляют, что уделяют большое внимание защите информации. Однако как именно новые механизмы будут работать на практике, покажет время.

