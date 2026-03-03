В марте три планеты выстроятся в одну линию: что известно о «Поцелуе Венеры»

В марте жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — в одну линию выстроятся Венера, Сатурн и Нептун. Это событие получило романтическое название «Поцелуй Венеры», передает aif.ru.

Сближение планет будет видно в западной части неба после захода Солнца, низко над горизонтом. Для наблюдения лучше воспользоваться биноклем или зрительной трубой.

По словам астронома Александра Киселева, в древности люди придавали таким явлениям мистическое значение. В Древнем Риме сближение планет воспринимали как предвестник политических потрясений или войн, а в других культурах видели в нем символ любви и гармонии, что связано с именем богини Венеры. Ученый подчеркнул, что в реальности планеты не оказывают никакого влияния на человека.

Ранее Киселев сообщал, что лучше всего «Поцелуй Венеры» будет видно 7–8 марта. А днем 3 марта жители Дальнего Востока увидят полное лунное затмение — его максимум придется на 14:33 по московскому времени.

Международная группа исследователей ранее обнаружила загадочный источник радиоизлучения, который не вписывается ни в одну из известных моделей космических катастроф. Объект с каталоговым названием ASKAP J0055-2558 впервые зафиксировали в 2022 году — его яркость как минимум в 20 раз превышала предел обнаружения за 250 дней до этого.