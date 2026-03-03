Ученые шокировали мир: человек произошел от жуткого одноглазого червя

Ученые из Великобритании и Швеции заявили, что все позвоночные, включая человека, произошли от одного общего одноглазого предка.

Это маленькое червеобразное существо обитало на нашей планете около 600 миллионов лет назад. Оно вело малоподвижный образ жизни и добывало пищу, фильтруя планктон. Первоначально у него было два глаза, но со временем они исчезли, оставив лишь примитивный срединный глаз на макушке, из которого позже развились парные глаза позвоночных.

Исследователи отмечают, что именно поэтому строение глаз позвоночных отличается от глаз насекомых и моллюсков – сетчатка сформировалась из структур мозга, а не кожи. Новый орган зрения трансформировался в эпифиз – шишковидную железу в мозге человека, которая до сих пор регулирует выработку мелатонина и циклы сна и бодрствования.

Результаты работы опубликовали в журнале Current Biology. По мнению ученых, открытие коренным образом меняет представления о том, как развивались глаза и мозг живых существ – пишет издание Science XXI.