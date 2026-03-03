Эксперты рассказали, какие файлы нельзя скачивать на Android

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти фиксирует резкий рост атак на владельцев смартфонов с операционной системой Android. Злоумышленники все активнее используют APK-файлы (установочные пакеты Android-приложений) для скрытого проникновения в устройства и кражи личных данных и денежных средств. Подробнее на «ФедералПресс».

По данным полиции, аферисты маскируют вредоносное ПО под безобидные или даже полезные программы. Попадая на телефон, такие файлы могут действовать незаметно для пользователя: перехватывать СМС-сообщения от банков, подменять интерфейс официальных приложений или воровать учетные данные от онлайн-банков.

Особую опасность представляет то, что современные вредоносные приложения часто не проявляют себя сразу. Они могут долгое время работать в фоновом режиме, собирая пароли, push-уведомления и другую конфиденциальную информацию, прежде чем предпринять попытку списания средств.

Эксперты отмечают, что основным каналом распространения такого ПО остаются сторонние сайты и файлообменники. В группе риска пользователи, которые скачивают взломанные (пиратские) версии игр и приложений, отключают встроенную защиту Google Play Protect или вручную разрешают установку из «неизвестных источников».

Как обезопасить себя:

Устанавливайте приложения исключительно из официального магазина Google Play.

Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров и писем.

Обращайте внимание на разрешения, которые запрашивает приложение (например, фонарик вряд ли должен иметь доступ к вашим СМС).

Регулярно обновляйте операционную систему и приложения – разработчики закрывают уязвимости, которыми пользуются хакеры.

В МВД напоминают: бдительность и отказ от установки непроверенного софта – главные инструменты защиты от цифровых мошенников. Если приложение уже скачано и вызывает подозрения, рекомендуется немедленно удалить его и проверить устройство антивирусом.