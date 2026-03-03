AnTuTu составил топ-10 мощных смартфонов

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов.

© iQOO

Самым мощным смартфоном по итогу февраля стал iQOO 15 Ultra с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и встроенным кулером, благодаря чему гаджет набирает в бенчмарке AnTuTu в среднем 4,2 млн баллов. За ним следуют игровой Red Magic 11 Pro+ (4,16 млн) со схожими характеристиками и фотофлагман vivo X300 Pro (4,08 млн) с чипом MediaTek Dimensity 9500.

C четвертого по десятое места расположились смартфоны, оснащенные чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Так, на четвертую позицию закрепили за realme GT 8 Pro (4,04 млн). На пятом, шестом и седьмом местах расположились iQOO 15 (3,91 млн), Honor Magic 8 Pro и Magic 8, которые набирают в бенчмарке 3,89 и 3,86 млн баллов соответственно.

Замыкают топ OnePlus 15 (3,83 млн), Honor WIN (3,82 млн) и Redmi K90 Pro Max с оценкой в 3,78 млн баллов AnTuTu.

Отмечается, что в рейтинг вошли смартфоны, представленные на китайском рынке, однако часть из них предлагаются за пределами КНР, в том числе в России.