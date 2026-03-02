На выставке MWC Huawei впервые показала миру свой новый ИИ-суперкомпьютер — Huawei Atlas 950. Устройство позиционируется как мощная альтернатива решениям Nvidia, пишут СМИ.

Atlas 950 создан для работы с ИИ — обучения моделей и обработки больших объёмов данных. В его основе лежит собственная архитектура UnifiedBus, которая объединяет тысячи вычислительных модулей в единую систему.

Система использует 8192 специализированных процессора и обеспечивает производительность до 8 EFLOPS и 16 EFLOPS. Объём поддерживаемой памяти достигает 1152 ТБ.

Кроме этой модели, компания также представила Atlas 960 SuperPoD, Atlas 850E и TaiShan 950 SuperPoD.