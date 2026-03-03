Ученые впервые обнаружили в атмосфере Марса сигнал от молнии

Международная группа исследователей совершила прорыв в изучении Красной планеты: в атмосфере Марса впервые зафиксирован электромагнитный сигнал, известный как «свистящий атмосферик». Как сообщает публикация в авторитетном журнале Science Advances, это рассеянное радиоэхо возникает во время разрядов молний, и его обнаружение стало прямым доказательством того, что электрические бури на Марсе — реальность.

© runews24.ru

Первичные данные аппарат NASA MAVEN получил еще 21 июня 2015 года, но лишь спустя десять лет исследователи смогли подтвердить природу сигнала. Ученые поясняют: при ударе молнии испускается широкий спектр волн, самые низкочастотные из которых проникают в ионосферу и распространяются вдоль линий магнитного поля. Высокие частоты движутся быстрее низких, из-за чего сигнал растягивается во времени, а при трансформации в звук напоминает нисходящий свист или отдаленный крик кита.

Долгое время считалось, что на Марсе такие «свисты» невозможны из-за отсутствия у планеты глобального магнитного поля. Однако у него сохранились локальные участки намагниченной коры — остаточное явление древнего магнитного поля. Именно они, как и предполагали ученые десятилетиями, способны проводить подобные волны. Команда из чешского Карлова университета проанализировала 108 418 записей с плазменного волнового прибора зонда MAVEN и обнаружила единственный, но идеально совпадающий с описанием сигнал.

Зафиксировали его ночью на высоте 349 километров над областью с остаточным магнитным полем. Ночное время выбрано не случайно: днем солнечное излучение сжимает ионосферу, мешая распространению волн. Сигнал длился около 0,4 секунды, его частота понижалась со временем, а мощность в 10 раз превышала фоновый шум. Моделирование магнитного поля и плотности плазмы показало идеальное совпадение траектории сигнала от поверхности до орбиты. Расчеты выявили: источник разряда по мощности аналогичен сильной молнии на Земле.

Открытие имеет колоссальное значение не только для физики. Эксперты напоминают, что на Земле молнии в облаках водяного пара — привычное явление, но в разреженной атмосфере Марса воды мало. Выясняется, что электризация возникает при трении частиц песка во время мощных пылевых бурь, характерных для планеты. Подобные события редки из-за сложного сочетания факторов: нужны мощная вспышка, почти вертикальное магнитное поле, ночная сторона и аппарат с приборами в нужном месте. Вероятно, молнии на Марсе случаются чаще, но их не фиксировали из-за отсутствия этих условий.

Для астробиологии открытие становится еще одним аргументом в пользу потенциальной обитаемости планеты. Лабораторные эксперименты показывают: электрические разряды способны запускать синтез базовых органических молекул. Если такие процессы идут на Марсе, их необходимо учитывать при оценке возможности существования жизни в прошлом. Теперь ученые знают, что физические законы распространения волн в плазме универсальны для Земли и Марса, а значит, Красная планета хранит еще много секретов, которые предстоит раскрыть.

Ранее был найден белок, который превращает движение в крепкие кости. Ученые: употребление кофе и чая связано с замедлением старения мозга.