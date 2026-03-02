Космонавт-рекордсмен Кононенко назначен командиром "Союза МС-31"

Космонавт – рекордсмен по суммарной продолжительности полетов Олег Кононенко назначен командиром корабля "Союз МС-31". Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос").

Данная миссия станет 6-й в его карьере. Вместе с ним в составе экипажа, готовящегося к полету, значится бортинженер Александр Гребенкин. При этом имя второго бортинженера пока не разглашается.

Кононенко участвовал в миссиях на Международную космическую станцию (МКС) 5 раз с 2008 по 2024 год. Причем он является единственным человеком на Земле, который провел в космосе более 1 000 дней. Общий налет Кононенко составляет почти 1 111 суток.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров анонсировал начало работы по развертыванию Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, процесс запланирован на 2028 год.

Мантуров подчеркнул, что станция станет важным шагом в освоении дальнего космоса и создании российской лунной базы.