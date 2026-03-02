Apple представила дешевый iPhone 17e со встроенными магнитами

Apple начала серию анонсов новых устройств, о которой ранее сообщал генеральный директор Тим Кук. Первым релизом стал iPhone 17e, который получил незначительные улучшения относительно предшественника.

© Apple

Новинка оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и яркостью до 1200 нит. Смартфон является единственным в актуальной линейке Apple с вырезом-«челкой», тогда как все остальные модели предлагают вырез Dynamic Island.

За производительность iPhone 17e отвечает чипсет Apple A19, который также установлен в базовом iPhone 17. Смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ — версии на 128 ГБ в модельном ряде Apple больше нет.

На тыльной панели гаджета разместилась одна камера с разрешением 48 Мп, а спереди поместили селфи-камеру на 12 Мп.

Главным нововведением смартфона стала поддержка беспроводной магнитной зарядки и прочих аксессуаров серии MagSafe. Ранее в компании считали, что целевая аудитория линейки не рассматривает эту функцию как приоритетную, однако многие в итоге раскритиковали отсутствие магнитов в iPhone 16e.

Среди прочих особенностей отмечают наличие фирменного модуля связи C1X, как в iPhone Air.

Стоимость iPhone 17e стартует с $599 (около 46,2 тыс. руб.) за версию на 256 ГБ. Устройство предлагается в черном, розовом и белом цветах.

