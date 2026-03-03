Представлен бюджетный смартфон HMD Luma

Компания HMD анонсировала смартфон HMD Luma.

© mobidevices.com

Он напоминает модель HMD Vibe, представленную в сентябре прошлого года, но оснащен менее производительным чипсетом.

Дисплей и камеры

HMD Luma получил 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1604 × 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Устройство оснащено основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Производительность и автономность

Смартфон работает на базе 12-нм процессора Unisoc T615 в сочетании с 4 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются карты microSD. Питание HMD Luma обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Поддерживается зарядка мощностью 18 Вт.

Прочее

Смартфон поддерживает сети 4G и работу с двумя SIM-картами, оснащён Bluetooth 5.0, стереодинамиками, портом USB-C 2.0, 3,5-мм разъёмом для наушников и FM-радио. В качестве операционной системы используется Android 15.

Сроки выхода, цвета и цена

В тизерном ролике в Instagram сообщается, что HMD Luma «скоро поступит в продажу». Смартфон будет доступен в двух цветах – Titanium и Blue. Стоимость устройства пока не раскрывается, но вряд ли она превысит 100 евро – тот же HMD Vibe стоит €90.