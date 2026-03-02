НАТО вооружается тараканами-киборгами

Немецкий стартап SWARM объявил о развертывании программируемых роев тараканов-киборгов для нужд НАТО. Как сообщает портал Army Recognition, системы уже поставлены платным заказчикам, в том числе Германии, после успешных полевых испытаний в Европе и США.

© swarm-biotactics.com

Насекомые создаются путем интеграции живых организмов с биоэлектронными интерфейсами: на насекомых надевают легкие «рюкзачки» с датчиками, микроконтроллерами, источниками питания и системами нейростимуляции. С помощью электрических импульсов можно влиять на движение, скорость и поведение роя. В устройствах имеются камеры, акустические и химические датчики, а также системы обработки данных для передачи сжатой информации по защищенным каналам.

У насекомых-киборгов есть присущие тараканам бесшумность, проходимость, способность к самостоятельной ориентации в загроможденном пространстве. Основное предназначение — разведка на «последних 50 метрах», где обычные дроны могут создать шум или теряют управление из-за препятствий и отсутствия GPS. Рои киборгов способны автономно или под управлением оператора собирать данные, выявлять цели, технику или источники сигналов. Впрочем, пока речь идет лишь о скрытом наблюдении.

Отмечается, что технология дает новые возможности для тактической разведки в условиях городских боев и подземных операций. При этом слабые сигналы от насекомых-киборгов подвержены легкому подавлению маломощными средствами РЭБ.