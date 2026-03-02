Межзвездная комета 3I/ATLAS готовится к новому маневру

Комета 3I/ATLAS, ставшая третьим подтвержденным межзвездным гостем после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова, в ближайшие недели совершит гравитационный маневр вблизи крупного небесного тела. Это сближение изменит ее траекторию, после чего комета покинет пределы Солнечной системы и направится в сторону созвездия Близнецов, передает iflscience.com.

Ученые внимательно следят за движением объекта, чтобы изучить динамику полета, химический состав и последствия взаимодействия с гравитационным полем. Межзвездные кометы представляют особую ценность для астрономии — они несут информацию о процессах за пределами нашей системы и могут содержать уникальные вещества, не встречающиеся на Земле.

Анализ траектории и состава 3I/ATLAS поможет уточнить модели формирования межзвездных объектов, а также расширить знания о происхождении комет и их возможной роли в переносе органических соединений между звездными системами.

Гравитационный маневр — явление, при котором траектория тела меняется под действием притяжения крупного объекта, например планеты. Для межзвездных странников такие события редки и дают ученым уникальный шанс для наблюдений.

Правда ли, что комета 3I/ATLAS — инопланетный корабль из другой галактики?

В ближайшее время ожидается публикация новых данных, которые позволят точнее оценить последствия сближения и дальнейший путь кометы.