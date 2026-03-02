На Россию обрушились сверхмощные DDoS-атаки

В январе 2026 года российские компании столкнулись с беспрецедентным по масштабу потоком DDoS-атак, мощность которых в ряде случаев превышала 2 Тбит/с и приближалась к 3 Тбит/с. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании StormWall.

Еще год назад подобные инциденты считались единичными мировыми рекордами, однако теперь ситуация радикально изменилась. По данным мониторинга сетевых угроз, в топ-10 крупнейших атак первого месяца года все позиции превышают планку в 2 Тбит/с, что позволяет говорить о формировании новой нормы для отечественного рынка.

Основной удар приняли на себя телеком-компании: на их долю пришлось девять из десяти самых мощных инцидентов. Помимо операторов связи, атакам с рекордной интенсивностью подверглись финансовые организации, включая банки и платежные системы, а также ритейлеры, маркетплейсы и компании развлекательной индустрии. Последствия оказались серьезными: у некоторых организаций возникли сбои в работе онлайн-ресурсов, сайты становились полностью недоступными, а нарушения в работе ИТ-инфраструктуры приводили к простоям бизнеса и значительному финансовому ущербу.