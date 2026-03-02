Honor представила ультратонкий планшет и мощный ноутбук

На выставке Mobile World Congress 2026 компания HONOR показала среди прочего планшет HONOR MagicPad 4 и ноутбук HONOR MagicBook Pro 14. И устройствам есть, чем удивить общественность.

© Honor

HONOR MagicPad 4, например, — тончайший планшет толщиной всего 4,8 мм. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5. Аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч. Планшет также оснащён 12,3-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц. Есть восемь динамиков с поддержкой объёмного звучания.

Устройство получило «компьютерный» режим работы, с окнами и ИИ-инструментами. В отдельном режиме удалось даже запустить ИИ-агента OpenClaw.

© HONOR

HONOR MagicBook Pro 14 в свою очередь — компактный, но мощный ноутбук на базе процессора Intel Core Ultra Series 3. Он оснащён 14,6-дюймовым сенсорным OLED-экраном и аккумулятором на 92 Вт·ч.

Оба устройства поддерживают передачу файлов с техникой Apple.