Объявлена дата презентации смартфона IQOO Z11x

Компания iQOO официально объявила дату презентации нового смартфона iQOO Z11x — устройство представят 12 марта.

В преддверии анонса бренд обновил промо-страницы на Amazon и на своём официальном сайте, где раскрыл ключевые характеристики модели: ёмкость аккумулятора, параметры зарядки, конфигурации памяти и особенности дизайна.

Акцент на автономности

Главной особенностью iQOO Z11x станет аккумулятор ёмкостью 7200 мАч — по заявлению компании, это самый крупный показатель в данном ценовом сегменте. Производитель обещает до 40 часов воспроизведения видео, до 93 часов прослушивания музыки и заметно увеличенное время работы в играх без подзарядки.

Смартфон поддерживает фирменную быструю зарядку 44W FlashCharge, а также функцию обратной зарядки, позволяющую подпитывать другие устройства. Отдельно подчёркивается долговечность батареи — iQOO заявляет о сохранении её эффективной ёмкости и характеристик на протяжении до шести лет эксплуатации.

Производительность и память

В основе устройства лежит чипсет MediaTek Dimensity 7400 Turbo. Предполагается, что версия Turbo является оптимизированной модификацией стандартного Dimensity 7400 с улучшенной производительностью и энергоэффективностью.

Подтверждена конфигурация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также ожидаются варианты 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Смартфон будет работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

Дизайн и цвета

Судя по опубликованным тизерам, iQOO Z11x получит скруглённый модуль камеры с двумя основными сенсорами, стандартную светодиодную вспышку и дополнительное кольцевое LED-подсвечивание. Уже продемонстрирован мятно-зелёный вариант корпуса, а также классическая чёрная версия.

Цена и позиционирование

Ранее бренд сообщил, что стоимость iQOO Z11x в Индии составит менее 23 000 рупий (примерно 20 000 рублей). Продажи будут осуществляться через Amazon и официальный онлайн-магазин iQOO. Новинка станет преемником модели iQOO Z10x, которая предлагала 6,72-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 7300, основную камеру на 50 Мп и защиту корпуса по стандарту IP64.

Также ожидается, что смартфон серии Vivo T — Vivo T5x — может получить схожую аппаратную платформу, что указывает на возможное использование общей технической базы внутри экосистемы бренда.

Редкий аккумулятор для среднего класса

Интересно, что в 2026 году батареи на 7200 мАч по-прежнему остаются редкостью для устройств среднего сегмента. Большинство производителей выбирают баланс между толщиной корпуса, весом и скоростью зарядки. В этом контексте iQOO делает заметную ставку именно на автономность, стремясь выделиться на фоне конкурентов и привлечь пользователей, которым важна максимальная выносливость смартфона без частых подключений к розетке.