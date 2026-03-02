Зафиксирован неуклонный рост уровня углекислого газа в крови людей
Рост концентрации углекислого газа в атмосфере в полной мере отражается на здоровье людей, подтвердило новое исследование.
Ученые проанализировали более двадцати лет данных по населению США, результатами чего поделились на страницах Air Quality, Atmosphere and Health. Они выявили устойчивые изменения в химическом составе крови, которые удивительно точно повторяют траекторию роста атмосферного CO₂.
В исследование вошли результаты анализов крови примерно 7000 человек каждые два года в период с 1999 по 2020 год. Оказалось, что средний уровень бикарбоната в сыворотке крови — маркера, тесно связанного с содержанием CO₂ в организме — вырос примерно на 7% с 1999 года. А средние показатели кальция и фосфора за тот же период снизились.
Эти изменения зеркально отражают рост атмосферного CO₂, который увеличился с примерно 369 частей на миллион (ppm) в 2000 году до более чем 420 ppm сегодня.
Полученные данные позволяют предположить, что организм человека уже сейчас пытается компенсировать изменения в составе атмосферы, говорит соавтор исследования Александр Ларкомб из Австралийского института исследований детства.
«Мы наблюдаем постепенный сдвиг в химии крови, который идет в ногу с ростом содержания углекислого газа в атмосфере — главной причины изменения климата», — объясняет он.
Как состав воздуха влияет на организм
Бикарбонат играет ключевую роль в поддержании кислотно-щелочного баланса организма. Когда уровень CO₂ повышается, организм задерживает больше бикарбоната, чтобы стабилизировать pH крови. Однако длительная работа в таком компенсаторном режиме со временем может иметь физиологические последствия.
«Если нынешние тенденции сохранятся, наши модели показывают, что в течение 50 лет средний уровень бикарбоната может приблизиться к верхней границе современной нормы. Уровень кальция и фосфора к концу этого столетия также может достичь нижних пределов своих здоровых диапазонов», — предупреждает Ларкомб.
Человечество эволюционировало в атмосфере с содержанием CO₂ около 280–300 ppm. Однако за последнее десятилетие среднегодовой прирост составил примерно 2,6 ppm, а в 2024 году был зафиксирован скачок в 3,5 ppm.
Еще один аргумент
Исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но последовательные тенденции, наблюдаемые у всей популяции, трудно игнорировать, убежден геохимик-эколог Фил Бирвирт, второй соавтор работы.
«Я полагаю, что мы видим последствия того, что наш организм не адаптируется, — констатирует он. — Похоже, мы адаптированы к определенному диапазону CO₂ в воздухе, и этот диапазон, возможно, уже пройден. Нормальное состояние поддерживается за счет хрупкого баланса между количеством CO₂ в воздухе, pH нашей крови, частотой дыхания и уровнем бикарбоната. Так как сейчас CO₂ в атмосфере выше, чем когда-либо за историю человечества, он, судя по всему, накапливается в наших телах. Возможно, мы никогда не сможем адаптироваться к таким изменениям, поэтому жизненно важно ограничить содержание CO₂ в атмосфере».
Таким образом, выявлен еще один — и очень значимый — аргумент в пользу снижения выбросов, отмечает Ларкомб.
«Мы не говорим, что люди внезапно заболеют, как только будет пересечен определенный порог. Но наши данные указывают на возможные постепенные физиологические изменения на уровне целых поколений. И это то, за чем мы должны следить, формируя будущую политику в области изменения климата», — заключил он.