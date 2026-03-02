Что представила Huawei на MWC 2026

Huawei на выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне представила новые устройства. Среди новинок — компактный планшет HUAWEI MatePad Mini с экраном 8,8 дюйма. Но это не всё.

MatePad Mini работают на HarmonyOS и поддерживают полноценные офисные программы, включая WPS Office. Экран PaperMatte снижает блики и делает письмо стилусом “похожим на письмо на бумаге”.

Компания также показала новый смартфон серии Huawei Mate 80 с расширенными ИИ-возможностями. В версии Huawei Mate 80 Pro используется обновленная камера XMAGE для более качественных фото и видео. Отдельное внимание уделили складной модели Huawei Mate X7 с усовершенствованным механизмом складывания.

Для любителей спорта Huawei представила часы HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT Runner 2 с режимом подготовки к марафону, а также HUAWEI WATCH 5 и HUAWEI WATCH D2 с функциями контроля здоровья.

