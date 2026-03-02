Яхта «Братство» завершила в Салвадоре кругосветную экспедицию

Экспедиция яхты «Братство», проходившая под флагами БРИКС и Русского географического общества (РГО), связала две крайние точки планеты – арктический мыс Челюскин и антарктический мыс Горн.

Экспедиция стартовала 11 апреля 2025 года из исторического особняка в Салвадоре, где в тот же день состоялось открытие первого Экспедиционно-туристического центра РГО. А 28 февраля 2026 года 22-метровая парусная яхта «Братство» вернулась к месту старта.

«Эта экспедиция доказала, что культура и научное братство не имеют границ. Пройдя от вечных льдов Севера до штормов Огненной Земли, мы несли веру в сотрудничество стран БРИКС и память о нашей общей истории. Наша яхта стала территорией мира, объединившей сердца людей разных континентов», — отметил яхтсмен и капитан экспедиции Алейшо Белов.

За 322 дня, прошедшие с начала путешествия, сменный экипаж из России, Бразилии и Аргентины прошел более 30 000 морских миль через четыре океана и 24 часовых пояса. Экспедиция была реализована при поддержке Русского географического общества, посольства России в Бразилии, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничества).

Кругосветное путешествие было посвящено юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, 80-летию Победы,180-летию РГО и 20-летию БРИКС.

Российская часть маршрута стартовала из Мурманска, куда яхта прибыла 22 июня 2025 года. Парусник смог пройти по Северному морскому пути, собрав важные данные для оценки перспектив развития Трансатлантического транспортного коридора.

В ходе путешествия международная команда из 19 человек посетила поселки Диксон, Тикси, а также города Певек и Анадырь и обогнула самую северную континентальную точку планеты — мыс Челюскин. Далее яхта пересекла Тихий океан с севера на юг, прошла мимо мыса Горн и вышла в Атлантический океан.

Спустя год экспедиция вернулась в Сальвадор. В день прибытия «Братства» в порт в Центре РГО открылась выставка реплик исторических географических карт из собрания общества. Посетители смогут увидеть редкие издания, включая листы из «Атласа к путешествию вокруг света» Ивана Крузенштерна 1813 года, «Большого всемирного настольного атласа Маркса» 1905 года, а также советские карты Южной Америки и атлас военных лет.

«Русское географическое общество более столетия лидирует в освоении высоких широт, исследуя проходимость арктических маршрутов. Продолжая традиции первых кругосветных путешествий под эгидой Общества, в течение года международный яхтенный экипаж под флагами РГО и БРИКС обогнул земной шар, пройдя в том числе Северный морской путь», — заметил первый вице-президент, исполнительный директор РГО Артем Манукян.

По его словам, Арктика является территорией диалога между странами и совместные экспедиции «формируют основу для развития международных отношений в интересах устойчивого мира».

В свою очередь капитан экспедиции, член совета Омского отделения РГО Сергей Щербаков напомнил, что 90 лет назад был подписан Пакт Рериха – первый в истории международный договор о защите культурных ценностей.

«Символично, что первый этап международной кругосветной экспедиции под флагами РГО и БРИКС (12–18 апреля 2025 года) совпал с юбилейной датой Пакта», — заявил он.

Напомним, что Экспедиционно-туристический центр Русского географического общества в Бразилии был организован на базе Фонда Алейшо Белова в Салвадоре. Среди миссий ЭТЦ в Бразилии - организация участия, как иностранцев, так и россиян, в научных и туристических проектах, а также сотрудничество с образовательными учреждениями Бразилии.