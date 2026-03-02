Создан двигатель, работающий на силе электростатического отталкивания

Все мы сталкивались с электростатическим притяжением — например, легких предметов к расческе. Это самая простая и наглядная сила электричества, демонстрирующая фундаментальный физический принцип взаимодействия положительных и отрицательных зарядов. Но для практического применения она слишком слаба. Поэтому подавляющее большинство электродвигателей преобразуют электричество в движение иначе — через магнитное поле.

В 2017 году была открыта сегнетоэлектрическая жидкость. Сама по себе сенсация (до этого сегнетоэлектрики были только кристаллическими), она еще и необычайно эффективна в этих своих свойствах, благодаря чему не требует опасных для жизни напряжений.

Статическое электричество не только притягивает, но и отталкивает. Эта поперечная толкающая сила, направленная перпендикулярно полю, еще слабее и поэтому до сих пор не удостаивалась внимания ученых, хотя она им, конечно, хорошо известна.

В Институте науки Токио (Science Tokyo) провели исследование сегнетоэлектрических жидкостей и поперечной электростатической силы в них. Результаты опубликованы в журнале Communications Engineering. Они показали, что при определенных условиях сила эта может быть удивительно мощной.

В опытах сегнетоэлектрическую жидкость поместили между двумя электродами, разделенными всего несколькими миллиметрами, и подали напряжение. Это вытолкнуло ее вверх почти на 10 сантиметров. На обычные жидкости электрическое поле такого воздействия не оказывает.

Еще одним замечательным открытием стал характер роста силы. В обычных материалах повышение напряжения не приводит к значительному увеличению силы. А в сегнетоэлектрической жидкости даже небольшое увеличение напряжения дает пропорциональный рост силы. То есть принцип работы электричества в жидком сегнетоэлектрике совершенно другой.

Эксперименты и их анализ натолкнули ученых на мысль: если эта сила может толкать, может ли она также и вращать?

Был разработан прототип двигателя, в котором эта идея реализована. В нем нет ни магнитов, ни металлического ротора. Это весьма актуально по нынешним временам — ведь магниты делают из редкоземельных металлов. Кроме того, мотор без металлов легче и может применяться там, где критичны магнитные поля — например, внутри медицинского оборудования или устройств хранения данных.