iRU запустила первые 16-дюймовые корпоративные ноутбуки

Отечественный производитель компьютерной техники iRU расширил линейку офисных устройств Tactio, представив ноутбуки с диагональю 16 дюймов: iRU Tactio 16ALB и iRU Tactio 16ARB.

© iRu

Модели оснащены экраном с разрешением FHD+ (1920×1200 пикселей) и соотношением сторон 16:10, обеспечивающем больше полезного пространства по вертикали. Такой формат упрощает работу с документами, таблицами и другими офисными приложениями без необходимости постоянной прокрутки и повышает удобство повседневной работы.

Производительность ноутбуков обеспечивают актуальные процессорные платформы. Модель iRU Tactio 16ALB оснащается процессорами Intel Core i3 и i5 12-го поколения, а iRU Tactio 16ARB построена на базе AMD Ryzen 5 5500U.

Оба устройства комплектуются SSD-накопителями формата M.2 PCIe Gen3 объемом до 1 ТБ. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц и может быть расширен до 32 ГБ, что соответствует требованиям большинства офисных сценариев.

Для подключения периферийных устройств и сетевой инфраструктуры предусмотрен расширенный набор интерфейсов: USB 2.0 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Type-C Gen 1, HDMI 1.4, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и кардридер.

Поддержка передачи данных, видео и быстрой зарядки через Type-C позволяет использовать один кабель для подключения и питания устройства, что особенно актуально при работе вне стационарного рабочего места.

Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 4830 mAh, рассчитанным на полный рабочий день. Для защиты информации и соответствия корпоративным требованиям безопасности ноутбуки оборудованы камерой с механической шторкой, а также разъемом Kensington Lock для физической защиты устройства. Ноутбуки поставляются как без предустановленной операционной системы, так и с Windows 11 Pro.