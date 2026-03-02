Представлен кабель USB-C с eSIM и функцией раздачи Wi-Fi

Компания GlocalMe представила на выставке Mobile World Congress 2026 двухсторонний USB-C-кабель UniCord со встроенным модулем eSIM и функцией раздачи Wi-Fi. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© GlocalMe

В центральной части UniCord расположен компактный модуль маршрутизатора. После подключения к смартфону пользователь проходит синхронизацию через приложение и выбирает тарифный план. Стоимость услуг варьируется в зависимости от объема трафика, срока действия и страны использования.

Устройство способно раздавать Wi-Fi одновременно на два гаджета. Данные сети (название и пароль) размещены непосредственно на корпусе модуля.

UniCord поддерживает стандарт Power Delivery 3.0 и обеспечивает зарядку мощностью до 65 Вт. Производитель заявляет, что кабель также обеспечивает высокую скорость передачи данных. Поддержка eSIM-подключения и Wi-Fi-доступа поддерживается более чем в 200 странах.

Параллельно представлена модификация UniCord Max с поддержкой Wi-Fi 6 и увеличенной мощностью зарядки до 100 Вт.

Базовая версия UniCord оценена в €25 (около 2,3 тыс. руб.). Пользователям также выделят 3 ГБ бонусного мобильного трафика для использования в любой стране с возможностью активации в течение трех месяцев после покупки.