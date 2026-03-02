Ученые рассчитали, сколько земные микробы могут выживать на Марсе

Исследователи разработали модель Mars Microbial Survival (MMS), которая оценивает, как долго земные микроорганизмы способны сохраняться на Красной планете. Это необходимо, чтобы избежать загрязнения марсианской среды и не принять земные микробы за инопланетную жизнь, пишет The Planetary Science Journal.

Ученые проанализировали условия во время перелета и после посадки, используя данные с 14 аппаратов, включая Viking, Curiosity и Perseverance. Согласно расчетам, внешние поверхности стерилизуются ультрафиолетом еще в космосе. На Марсе верхние части аппаратов становятся стерильными за один сол (24 часа 39 минут). Полная обработка корпуса занимает около 687 земных дней.

Внутри оборудования процесс идет медленнее. Прогрев уничтожает микробов за 100 солов. Но в холодных отсеках, где учитывается только низкое давление, стерильность может наступать лишь через 25 марсианских лет. Небольшие колонии способны сохраняться десятилетиями.

Авторы подчеркивают, что даже при низкой вероятности выживания необходимы строгие меры защиты планет. Новая модель поможет точнее оценивать риски и совершенствовать стерилизацию аппаратов.