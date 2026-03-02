Крупнейший ледник Гренландии приблизился к точке невозврата

Крупнейший ледник Гренландии Якобсхавн, возможно, приближается к критическому порогу, заявили ученые. Сток талой воды с ледяного щита Гренландии идет самыми быстрыми темпами за последние 100 лет. Команда из Кильского университета (Германия) проанализировала изменения ледника в ХХ — XXI веках и выявила «поразительные» изменения, начавшиеся с 2000-х годов.

Результаты моделирования показали, что изменения происходили на протяжении всего ХХ века. Но к началу XXI столетия сток резко ускорился. К 2007 году объем пресной воды, поступающей в океан, на постоянной основе превышал диапазон естественной изменчивости.

Ученые пришли к выводу, что система перешла в новое состояние, характеризующееся стабильно более высоким выходом талой воды. Ледяной покров, возможно, начал приближаться к переломному моменту — точке, после которой изменения приобретают каскадный характер, и их крайне трудно обратить вспять.

Резкий рост сброса талой воды совпал с ростом температур в Гренландии. Этот регион — один из самых быстро нагревающихся в мире.

Исследование показало, что в последние годы поверхностные воды в регионе заметно потеплели. После 2010 года температура поверхности моря часто превышала 6 градусов Цельсия. Рост температур ускоряет таяние, особенно в теплое время года.

Ледник Якобсхавн покрывает значительную часть ледникового щита Гренландии. Он также стал одним из самых быстро тающих в мире. Из-за своих размеров и скорости отступления Якобсхавн может оказывать огромное влияние как на местные экосистемы, так и на глобальный уровень моря, сообщает Climate of the Past.

Другое исследование показало, что Арктика вступила в эру экстремальной погоды. Там все чаще происходят экстремальные погодные явления, каких не наблюдалось раньше. К числу таких явлений относится, в частности, снег с дождем.