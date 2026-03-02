В США обнаружили загадочный треугольник

Пользователи Google Карт нашли в пустыне Невада необычное треугольное образование, вызвавшее волну теорий о древних цивилизациях и инопланетных знаках. Объект расположен в районе Бэттл-Маунтин и имеет почти идеальную равностороннюю форму. В центре треугольник пуст, но видны следы человеческой деятельности, пишет Daily Mail.

© Google Earth

В соцсетях предполагают, что это «затерянная пирамида» или «межгалактический знак». Однако эксперты склоняются к более прозаичному объяснению. По их мнению, это остатки старого аэродрома, построенного в 1930–1940-х годах для аварийных посадок.

Треугольные аэродромы были популярны в пустынных районах США, где возможность экстренного приземления была критически важна. Со временем они исчезли под песками, но их очертания до сих пор видны на спутниковых снимках. Некоторые пользователи сравнивают находку с другими загадочными объектами, порождая теории о внеземной активности и секретных правительственных проектах.

На самом деле, как выяснилось, сооружение используется для тестирования радиолокационной заметности самолетов и макетов. Оно было построено около 20 лет назад, а в 2013 году правительство США официально подтвердило его существование.