2026 год может стать рекордно жарким

Вероятность появления Эль-Ниньо в 2026 году составляет от 50 до 60%, заявили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Это явление может сформироваться в период с июля по сентябрь и привести к повышению глобальных температур до рекордных высот.

Эль-Ниньо — потепление поверхностных вод в тропических широтах Тихого океана. Это явление влияет на количество осадков и характер ветров, а также приводит к выделению избыточного тепла в атмосферу. Эль-Ниньо повышает среднюю температуру на планете на 0,1 — 0,2 градуса.

Явление происходит каждые два — семь лет. Как правило, оно вызывает засухи в Юго-Восточной Азии, Австралии, южной части Африки и северной Бразилии, а также избыток осадков на Африканском Роге, юге Соединенных Штатов, в Перу и Эквадоре.

Предыдущее явление Эль-Ниньо происходило в 2023 — 2024 годах. Эти годы стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Ученые заявили, что 2026 может стать еще одним рекордным годом, если Эль-Ниньо вернется.

Другое исследование показало, что январь 2026 года стал пятым самым жарким в истории. При этом на планете наблюдались резкие перепады температур. Так, в Европе январь стал самым холодным с 2010 года, а в Южном полушарии, напротив, установилась аномальная жара.