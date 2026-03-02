Блогер сравнил автономность актуальных флагманов

Популярный техноблогер Арун Майни с YouTube-канала Mrwhosetheboss опубликовал сравнительный тест автономности флагманских смартфонов 2026 года, который позволяет оценить работу батареи гаджетов.

В тестировании использовались Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 17 Ultra и Samsung Galaxy S25 Ultra.

Новейший Galaxy S26 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, как и предшественник. Однако уже на старте теста новинка демонстрировала заметно более высокую автономность по сравнению с S25 Ultra, что указывает на улучшенную оптимизацию энергопотребления.

Первым из гонки выбыл Pixel 10 Pro XL, который проработал 9 часов 53 минуты. Затем отключились Galaxy S25 Ultra (10 часов 43 минуты) и Xiaomi 17 Ultra (11 часов 27 минуты).

На четвертом месте оказался iPhone 17 Pro Max (11 часов 32 минуты), на третьем — Galaxy S26 Ultra (ровно 12 часов).

Второе место закрепилось за OnePlus 15, который отключился спустя 12 часов 55 минут использования. Абсолютным победителем теста стал Oppo Find X9 Pro, который завершил испытание спустя 14 часов 16 минут.