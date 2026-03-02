Xiaomi тестирует гуманоидного робота

На заводе по выпуску электромобилей Xiaomi началось тестирование гуманоидного робота, который самостоятельно отработал три часа на участке установки самонарезающих гаек в литейном цехе. Уровень успешности операций достиг 90,2% при соблюдении производственного цикла в 76 секунд, что включает точный захват крепежа, позиционирование и автоматическую затяжку после интегрированного литья деталей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Для управления роботом применяется собственная VLA-модель Xiaomi-Robotics-0 с 4,7 млрд параметров, объединённая с обучением с подкреплением. Эта архитектура интегрирует визуальные данные, тактильную обратную связь и контроль положения суставов, обеспечивая устойчивость и адаптивность системы в производственных условиях.

Компания рассматривает этот проект как начальный этап для масштабирования гуманоидных роботов в автомобильном производстве, с планами по расширению их применения на другие участки сборки. Развитие робототехники укрепляет позиции Xiaomi в конкуренции с Tesla и Xpeng, которые также активно инвестируют в массовое производство подобных технологий.