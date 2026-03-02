Ученые заявили о необычно тихом поведении Солнца

В начале весны 2026 года Солнце ведет себя необычно тихо: наблюдаются лишь слабые вспышки и сохраняется спокойная геомагнитная обстановка, отметили ученые.

Пятна на светиле не показывают сильной активности, а факторов, способных изменить это состояние, не наблюдается, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Геомагнитная обстановка второго марта останется спокойной.

«На Солнце без всяких сомнений вернулись пятна – тут уже, как говорится, не нужен никакой микроскоп, чтобы разглядеть – но энергия в них небольшая», – отметили исследователи.

Запасов для серьезных катаклизмов у звезды пока нет.

Самой активной сейчас считается группа пятен 4384 на краю диска, откуда и исходят почти все вспышки. Бывшая область 4366, находящаяся ближе к центру, признаков жизни не подает.

Глобально начало весны 2026 года проходит спокойно. Серьезных факторов, способных вывести светило из равновесия, ученые пока не фиксируют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Солнце вернулось в состояние депрессии после краткого всплеска активности. Индекс излучения звезды ранее опустился до минимальных значений около двух баллов из десяти возможных.