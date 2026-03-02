Легендарный телескоп может сгореть в атмосфере раньше запланированного

Космический телескоп «Хаббл», запущенный 36 лет назад и давно превысивший расчетный срок службы, стремительно теряет высоту. Согласно данным, опубликованным гарвардским астрономом Джонатаном Макдауэллом, орбита обсерватории снижается быстрее, чем ожидалось.

© NASA

С 2020 года высота упала с 530 до 480 км. Если тенденция сохранится, телескоп может войти в плотные слои атмосферы уже до 2030 года, хотя официальные прогнозы НАСА называют датой возвращения «не ранее середины 2030-х», пишет Futurism.

Проблемы нарастают

За годы работы «Хаббл» пережил множество технических неполадок: отказы гироскопов, компьютерные сбои и переходы в безопасный режим. Большинство из шести гироскопов, отвечающих за стабильность наведения, уже вышли из строя. Атмосферное сопротивление неуклонно снижает орбиту, приближая финал «Хаббла».

Спасательные миссии больше невозможны

«Хаббл» проектировался с расчетом на обслуживание астронавтами. С 1990 по 2009 год шаттлы НАСА пять раз посещали телескоп, ремонтируя и поднимая его орбиту. После закрытия программы Space Shuttle такие визиты стали невозможны. Частные инициативы, например предложение миллиардера и астронавта Джареда Айзекмана отремонтировать телескоп на корабле Crew Dragon, были отклонены агентством из-за высокого риска повредить стареющую обсерваторию.

Что дальше

В НАСА рассматривают два варианта: либо прикрепить к телескопу двигательный модуль для контролируемого сведения в несудоходный район Тихого океана, либо поднять его на более высокую «орбиту захоронения», чтобы он оставался в космосе еще несколько десятилетий. Однако конкретных планов и сроков такой миссии пока нет.

Независимые исследования, включая отчет 2019 года и его обновленную версию 2023-го, называют наиболее вероятным годом входа в атмосферу 2033-й. Но последние данные по снижению орбиты заставляют ученых пересматривать эти оценки в сторону более ранней даты.