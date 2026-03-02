Windows 11 стала безусловным лидером среди десктопных ОС

Операционная система Windows 11 закрепилась в статусе доминирующей для настольных компьютеров. Ее рыночная доля достигла 72,78%, сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на данные аналитического агентства StatCounter.

© Microsoft

На фоне роста популярности Windows 11 было зафиксировано резкое снижение показателей Windows 10. Доля предыдущей версии сократилась до 26,27%. Ключевым фактором миграции стал приближающийся конец официальной поддержки системы со стороны Microsoft, что стимулировало обновление ИТ-инфраструктуры как в корпоративном сегменте, так и среди обычных пользователей.

Сдерживающими факторами для перехода с Windows 10 на 11 все еще остаются отсутствие модуля безопасности TPM 2.0 на миллионах устаревших компьютерах и обязательное использование учетной записи Microsoft при первичной настройке системы.

Несмотря на доминирование в статистике, пользователи продолжают критиковать Windows 11 из-за нестабильности обновлений. Пользователи жаловались на снижение производительности в играх на видеокартах Nvidia, ошибках при загрузке системы и случаях самопроизвольной активации BitLocker, приводивших к потере доступа к данным.