Samsung займется производством роботов-гуманоидов

Южнокорейская корпорация Samsung объявила о запуске масштабной программы трансформации своих зарубежных производственных площадок. Компания намерена к концу десятилетия перевести все международные заводы на систему управления, основанную на искусственном интеллекте. Речь идёт не просто о расширении автоматизации, которая уже давно применяется в электронной промышленности, а о создании полностью автономных производственных экосистем, способных самостоятельно анализировать данные, прогнозировать риски и принимать операционные решения без постоянного участия человека.

Ключевым элементом стратегии стала концепция так называемого «агентного искусственного интеллекта». В отличие от традиционных алгоритмов, которые выполняют строго заданные команды, агентные системы способны формировать собственную последовательность действий для достижения поставленной цели. Они анализируют производственные показатели в реальном времени, оптимизируют загрузку оборудования, перераспределяют ресурсы и корректируют процессы при выявлении отклонений. Первоначально подобный подход был продемонстрирован в потребительских устройствах серии Galaxy S26, где ИИ выполнял задачи персонализации и адаптивного управления функциями. Теперь же технология масштабируется для промышленного применения, что, по оценкам компании, позволит повысить производительность, снизить процент брака и сократить эксплуатационные издержки.

Для реализации проекта Samsung условно разделила будущих «цифровых сотрудников» на три категории. Первая — производственные роботы, задействованные непосредственно в технологических операциях. Вторая — интеллектуальные системы управления логистикой, отвечающие за перемещение компонентов и координацию поставок внутри предприятий. Третья — сборочные комплексы, способные выполнять точные манипуляции при финальной сборке продукции.

Особое внимание уделяется разработке антропоморфных машин, рассчитанных на работу в среде, изначально спроектированной для людей. Такие роботы должны сочетать мобильность, точность и способность адаптироваться к меняющимся условиям. В этом направлении ключевым партнёром выступает дочерняя компания Rainbow Robotics. Одной из первых моделей, которая будет интегрирована в реальные производственные процессы, станет робот RB-Y1 — колесная платформа с двумя манипуляторами, предназначенная для выполнения сложных и тонких операций.

Помимо роботизации, стратегия предусматривает внедрение цифровых двойников заводов, систем предиктивного обслуживания оборудования и единой аналитической платформы, объединяющей данные со всех производственных площадок. Это позволит не только повысить устойчивость цепочек поставок, но и быстрее адаптироваться к колебаниям мирового спроса.

Таким образом, инициатива Samsung отражает более широкую тенденцию перехода глобальной промышленности к формату «умных фабрик», где искусственный интеллект становится центральным элементом управления, а роль человека постепенно смещается в сторону контроля, стратегического планирования и разработки новых технологий.