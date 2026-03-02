Honor представила смартфон с 4-осевым приводом камеры

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2026 компания Honor представила концептуальный смартфон Robot Phone с роботизированной системой камеры и глубокой интеграцией искусственного интеллекта, а также другие новинки. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Ключевой особенностью Robot Phone стала система активных приводов камеры: в корпус устройства встроен ультракомпактный четырехосевой механизм, отвечающий за физическое перемещение модуля.

Работой механики управляет фирменная ИИ-модель Yoyo, которая в реальном времени анализирует сцену, распознает объекты и эмоции пользователя. Камера автоматически следует за выбранным объектом, удерживая его в центре кадра без необходимости перемещать сам смартфон.

Роботизированная конструкция обеспечивает активную стабилизацию изображения аналогично профессиональным стедикамам. Это позволяет компенсировать тряску при съемке в движении и формировать более плавную картинку.

Дополнительно модуль поддерживает автоматизированный разворот на 90 и 180 градусов, открывая возможности для сложных операторских приёмов и бесшовных переходов при съемке одной рукой.

Отдельный акцент сделан на сотрудничестве Honor с ARRI — производителем профессиональной кинотехники. Партнерство направлено на перенос стандартов голливудского кинопроизводства в мобильный сегмент. В рамках этого сотрудничества в архитектуру Robot Phone интегрируются наработки ARRI Image Science, комплекса решений в области цветопередачи, работы со светом и тенями, а также формирования глубины изображения.

Техническая адаптация предполагает перенос алгоритмов профессиональной цветокоррекции на мобильные чипы, оптимизацию обработки динамического диапазона для имитации пленочной эстетики, формирование рабочих процессов, совместимых с профессиональным постпродакшном.

По заявлениям компании, первые коммерческие устройства с внедренными технологиями ARRI Image Science могут появиться во второй половине 2026 года.

Среди прочего на MWC 2026 были представлены Honor складной смартфон Honor Magic V6, планшет MagicPad 4 толщиной 4,8 мм, ноутбук MagicBook Pro 14 и фирменный антропоморфный робот.