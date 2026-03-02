Описаны скрытые функции USB-порта смартфона

Журналисты издания XDA описали скрытые возможности USB-порта современного смартфона. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты отметили, что разъем USB-C нужен не только для быстрой зарядки смартфона.

«Это многофункциональный порт, который может обрабатывать передачу данных, вывод видео, аудио и удивительно широкий спектр аксессуаров», — подчеркнули авторы.

В первую очередь редакторы XDA отметили, что через физический разъем телефона можно подключать внешние SSD-накопители. На них можно сохранять данные со смартфона или вести видеосъемку и записывать ролики сразу на накопитель. Также телефон можно подключить к монитору или телевизору и пользоваться компактным гаджетом как полноценным компьютером.

С интерфейсом USB-C совместимы многие аксессуары. В качестве примера журналисты привели внешние цифроаналоговые преобразователи для прослушивания музыки, микрофоны, игровые контроллеры и прочие устройства.

