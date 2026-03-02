Смена номера мобильного телефона может представлять угрозу безопасности. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

По его словам, операторы связи ведут работу в условиях ограниченного ресурса.

«Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый «карантин» — обычно до полугода — и снова поступают новым абонентам», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что сегодня телефонный номер является идентификатором личности, так как он привязан к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам, государственным сервисам. Эти связи не исчезают, когда номер «уходит» к другому человеку. Поэтому предыдущий владелец должен вовремя отвязать номер от аккаунтов, так как новый абонент имеет техническую возможность запросить восстановление пароля, рассказал специалист.

Аксянов предупредил, что при получении «чужого» номера возможны активные действия злоумышленников. Чтобы минимизировать риски, он посоветовал обновить номер во всех сервисах, а также установить двухфакторную аутентификацию.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники жалуются на резкий спад успешных разводов россиян.